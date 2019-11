Stiri pe aceeasi tema

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Romania a trimis inca de miercuri in Albania…

- Banca Mondiala si Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania organizeaza, in perioada 27 - 29 noiembrie 2019, la Bucuresti, conferinta Understanding Risk Europe: Innovate for Resilience (UR Europe). La acest eveniment sunt asteptati sa participe sute…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Sitatii de Urgenta (DSU), a anuntat ca Romania va trimite o echipa de salvare in Albania. 52 de romani ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi, conform digi24.ro. In Albania a avut loc, luni noapte, cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Acesta…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare – salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Marcel Vela, propus ministru al Afacerilor Interne, a declarat marti ca documentele privind interventia Jandarmeriei in cazul protestului din 10 august 2018 din Piata Victoriei vor fi desecretizate pe perioada mandatului sau, precizand ca "cine a secretizat poate si desecretiza". "Tocmai ca in baza…

- 'Tocmai ca in baza certificatului ORNISS am citit anumite rapoarte, nu am nici puterea si nici posibilitatea legala sa le divulg public. Intai desecretizam tot ceea ce s-a intamplat, ca sa aflati si dumneavoastra si toti cetatenii, se va face o analiza si va asigur ca se va lua cea mai buna decizie…

- O aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, din dotarea Forțelor Aeriene Romane, a decolat astazi, 23 octombrie, pentru a interveni in sprijinul forțelor de intervenție ale ISU Alba, care acționeaza impotriva unui incendiu din zona Buceș, munții Vulcan, la limita dintre județele…

- Sistemul de urgența din Romania are nevoie de proceduri simplificate. Dupa tragedia din Colectiv, raspunsul la catastrofe s-a imbunatațit, susține Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.