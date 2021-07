Arafat: Noi suntem bine față de alte țări din Europa. Să vedem ce urmează Saptamana viitoare urmeaza sa fie discutata o eventuala hotarare CNSU pentru masurile care vor fi in vigoare de la 1 august. „O sa vedem care sunt masurile care raman la fel, daca sunt modificari, aceste lucruri urmeaza sa se stabileasca in cursul saptamanii care vine, iar intre timp sunt convins ca se va discuta inclusiv la nivel politic care va fi abordarea (in eventualitatea unui nou val pandemic – n.r.)”, a declarat Raed Arafat, vineri seara, la Digi24. „Majoritatea țarilor europene au restricții mult mai mari decat la noi. In ziua de astazi, poate ramanem printre cei mai puțin restricționați,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

