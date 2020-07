ARAFAT ne-a liniștit! Nu vor fi noi măsuri de relaxare Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in urma creșterii numarului de cazuri nici nu se pune problema unor noi masuri de relaxare. El face un apel catre populație sa respecte masurile de distanțare sociala și igiena, dar mai ales sa se informeze din surse oficiale și nu de pe rețelele de socializare. “Nu ai cum sa vezi 555 de cazuri si sa vii sa spui ca o sa relaxam in plus”, a afirmat Arafat, la Digi24. ”Haideti sa vedem ce urmeaza in urmatoarele zile. Pana acum, ceea ce este cert este ca trendul este crescator. Nu este descrescator, nici nu este stabil. Este un trend crescator. Toate datele arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in urma creșterii numarului de cazuri nici nu se pune problema unor noi masuri de relaxare. El face un apel catre populație sa respecte masurile de distanțare sociala și igiena, dar mai ales sa se informeze din surse oficiale și nu de pe rețelele de socializare.Citește…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,Raed Arafat, a declarat ca exista o tendinta clara de crestere a numarului de cazuri si ca nu se pune problema unei noi etape de relaxare.”Nu ai cum sa vezi 555 de cazuri si sa vii sa spui ca o sa relaxam in plus”, a afirmat Arafat la un post de știri.”Haideti…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat, miercuri seara, ca in ultimele 14 zile numarul de cazuri de coronavirus a crescut cu peste 30%, ceea ce ar trebui sa reprezinte un semnal de alarma pentru toata lumea. Arafat a precizat ca nu va exista o noua etapa de relaxare. ”Nu ai cum sa vezi 555 de cazuri si…

- Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a anunțat recent ca in ultimele doua saptamani cazurile au crescut cu peste 30 de procente, lucru care a ajuns sa fie deja un semnal. Mai mult, acesta a explicat ca nu vor mai exista masuri de relaxare suplimentare in urmatoarea perioada, mai ales ca…

- Arafat atrage atentia ca riscul infectarii in acest moment este destul de mare si ar putea aparea oricand noi focare, pentru ca multi oameni nu mai repsecta regulile. “La acest moment suntem intr-o crestere pe care o vedem. Acum suntem la 340, 320 de cazuri. Aceasta cifra ne arata ca totusi…

- Șeful DSU, Raed Arafat, arata ca rețelele de socializare contribuie mult la dezinformarea populației, iar acestora li se adauga medici care vorbesc fara a avea fundament științific.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu ”Problema…

- Raed Arafat considera ca interesulromanilor pentru respectarea restricțiilor de distanțare socialain confruntarea COVID-19 a scazut din cauza...social media. Maiexact, de vina sunt informațiile false care se raspandesc perețelele de socializare, considera șeful Departamentului pentruSituații de Urgența,…

- Seful DSU, Raed Arafat, spune ca a constatat, dupa atitudinea unor persoane dupa iesirea din starea de urgenta, ca unii fac „bascalie” si iau in „batjocura si la misto” situatii serioase precum cea privind raspandirea noului coronavirus,...