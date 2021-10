Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, armata Germana, Bundeswehr, va trimite in Romania 4 medici. Avionul german cu cadrele medicale la bord ar urma sa aterizeze, astazi, la București, in jurul orei 11:30, relateaza G4Media.ro.Specialiștii germani vor decide zilele urmatoare daca vor fi transferați pacienți romani in stare grava,…

- ,,Cu profund regret și durere in suflet anunțam trecerea in neființa a colegei noastre, dr. Raluca Olaru, șef laborator analize medicale la Spitalul CFR, vicepreședinte la Uniunea Sindicala SANITAS CFR și membru in Comisia de Medici a Federației SANITAS, care a pierdut lupta cu virusul ucigaș.Suntem…

- Germania trimite o echipa medicala de evaluare in Romania Foto: Arhiva RRA Germania trimite o echipa medicala de evaluare în România. Este vorba despre patru persoane din serviciului medical al forțelor armate germane care vor sosi astazi în România…

- Exista guvernari pro știința, exista organizari favorabile deciziilor democratice și exista guvernari cazone. E limpede unde mergem. Ca sa ieșim din tragedie ni se propune același cadru de gandire care a favorizat tragedia: unul bazat pe inrolare și supunere.Generalul Nicolae Ciuca este propunerea PNL…

- Organizația Mondiala a Sanatații va trimite o delegație in Romania pentru a monitoriza criza pandemica. Anunțul a fost facut de Președintele Colegiului Medicilor de la București, Daniel Coriu, care a declarat ca OMS vrea sa ințeleaga cum, intr-o țara cu acces la toate

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…