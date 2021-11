Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat luni ca Romania a primit inca 350 de concentratoare de oxigen din stocul RescEU din Olanda. „Mai multe tari au creat stocuri – RescEU, cum spune noi. Romania a fost prima care a facut acest lucru si l-a facut pe ventilatoare…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, incepand de la ora 17.30, o ședința in cadrul careia se vor decide noile restricții pentru stavilirea pandemiei de Covid-19. ”La ședința vor participa Prim-ministrul Florin Cițu, ministrul interimar al Sanatații, Attila-Zoltan Cseke, ministrul Afacerilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca a discutat cu premierul interimar Florin Citu dupa ce acesta a spus ca ar trebui implementat certificatul verde si in magazine si a precizat ca afirmatia sa nu se refera la cele esentiale.Raed Arafat, șeful DSU, a declarat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri seara, ca un nou lockdown nu se impune, pentru ca masurile existente sunt suficiente pentru a controla situația epidemiologica atata timp cat sunt respectate. ”Poate ne oprim, cand apar anumite masuri, sa cautam…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19. „Problema activarii Mecanismului de protectie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat in legatura cu protestul anuntat pentru sambata in Bucuresti de reprezentantii AUR ca "este o situatie care va fi gestionata la nivelul ordinii publice", adaugand ca, din cate stie, manifestatia "nu are aprobare". El…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat a explicat la Digi 24 ca romanii ar putea intra in mall și in restaurante, dar și la nunți numai cu certificatul verde acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie. Dr. Arafat crede ca aceasta ar fi cea mai buna soluție. „In…

- Șeful Departamentului pentru situații de Urgența, Raed Arafat, invitatul lui Claudiu Lucaci la Tema Zilei de la TVR1, a declarat luni seara ca in Romania nu este vorba despre o relaxare vasta in acest moment, in contextul pandemiei, ci sunt situații in care regulile nu sunt respectate.