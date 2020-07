Stiri pe aceeasi tema

- Lista tarilor verzi, actualizata luni Raed Arafat. Foto. gov.ro Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca luni dupa-amiaza va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta în care se va discuta despre lista tarilor verzi. …

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca definitia carantinei, asa cum a fost prevazuta in proiectul de lege privind initierea unor masuri igienico-sanitare pentru situatii deosebite de risc epidemiologic sau biologic aprobat luni de Guvern, este asemanatoare cu…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca proiectul de lege privind masuri igienico-sanitare, adoptat luni de Guvern, nu se refera numai la COVID-19, ci si la alte situatii de risc epidemiologic sau biologic, aratand ca amenzile raman valabile. "Prin proiectul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat au facut declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), anunțand prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, pe tot teritoriul Romaniei.

- In urma unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, desfașurata on-line, a fost stabilita pentru aprobare lista cu statele din care cetațenii care sosesc in Romania nu vor fi obligați sa intre in izolare. In acest sens a fostr emisa si Hotararea de Guvern nr. 29 din 13 iunie 2020.…

- Romanii incep sa se bucure de masurile de relaxare luate deja de Guvern si anuntate pentru data de 15 iunie, insa ar fi o greseala uriasa sa credem ca totul s-a sfarsit deja cu bine, atrage atentia Raed Arafat. Daca ignoram regulile, vom avea sigur o noua explozie a cazurilor de coronavirus, spune acesta.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate". "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte…

- Marti are loc, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 13.00, o sedința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care particpa presedintele Klaus Iohannis si mai multi membri ai Guvernului. La sedinta participa si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Executivul pregateste in aceste zile…