Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca oamenii ar putea avea șansa sa previna raspandirea virusului Sars-Cov-2 prin intermediul unui tratament, care este acum in faza de testare. Soluția nu este atat de simpla și o sa mai dureze cateva luni pana la decizia finala a specialiștilor. Pana atunci Arafat le recomanda romanilor sa respecte masurile sanitare și sa se vaccineze. „Soluții mai dure aplicam: se carantineaza cateva localitați, chiar inainte de emisiune am carantinat cateva localitați. Lockdownul se evita total pentru ca se evita celelalte efecte. In primele trei valuri am trecut bine prin ele.…