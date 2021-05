La finalul ședinței de Guvern organizata astazi, Raed Arafat a raspuns la intrebarea așteptata de toata lumea: Cum vom ști cine este vaccinat impotriva COVID și cine nu? „La intrare sau cel care invita, trebuie sa verifice daca acele persoane au pe telefon dovada vaccinarii sau dețin adeverința conform carora s-au vaccinat. In caz ca persoanele nu sunt vaccinate, atunci raspunzator va fi organizatorul”, a declarat Raed Arafat. Intrebat daca vor exista controale ale poliției in cazul in care se depașește plafonul, iar persoanele nu sunt vaccinate, Raed Arafat a raspuns: „Desigur ca vor exista controale…