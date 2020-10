ARAFAT își nuanțează declarația: ”Niciodată nu mă veţi auzi afirmând că am pierdut o luptă” Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu va fi auzit afirmand ca a pierdut o lupta, pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat, referindu-se la efoturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19, transmite News.ro. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! ”Eu chiar cred ca impreuna putem reusi sa limitam impactul pandemiei in Romania si sa salvam cat mai multe vieti. Niciodata nu ma veti auzi afirmand ca am pierdut o lupta pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu o sa fie auzit afirmand ca a pierdut o lupta, referindu-se la eforturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare„Astazi…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu va fii auzit afirmand ca a pierdut o lupta, pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat, referindu-se la efoturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu va fii auzit afirmand ca a pierdut o lupta, pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat, referindu-se la efoturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19. …

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat vineri ca riscul de a ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, este foarte clar si foarte posibil, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala. In acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este posibil” ca elevii sa urmeze…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca ”este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori in Capitala, iar in acest caz, restaurantele, cinematografele si teatrele se vor inchide si ”este posibil” ca elevii sa urmeze…

- "Asa cum evolueaza lucrurile, sa ajungem la indicele de 3, in Capitala, este foarte clar. Se vor aplica toate regulile care au fost prevazute in Hotararea de Guvern. restaurantele inchise, nu mai sunt activitati la teatre, nu mai sunt activitati la cinematografe. Bineinteles, masca devine obligatorie…

- Romania inregistreaza un numar tot mai mare de cazuri de COVID-19, iar autoritațile iau in considerare impunerea unor restricții in anumite zone din țara, unde situația se inrautațește. Bilanțul infectarilor cu noul coronavirus in Romania este din ce in ce mai sumbru și este posibil ca autoritațile…