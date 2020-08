Stiri pe aceeasi tema

- „Eu aș impune niște reguli in casa, mai ales daca sunt persoane in varsa, bunici, etc. Aș pune niște reguli in casa pentru urmatoarele luni, chiar daca nu sunt reguli oficiale, sunt recomandari. Familiile, poate ca le adopta sau nu, dar regula este: copilul sa nu interacționeze direct cu bunicii. Nu…

- Intrebat daca și-ar trimite copilul la școala, in cazul in care ar avea unul, secretarul de stat Raed Arafat a raspuns, la Digi24: ”Cel mai probabil, da, dar știind ca exista masuri care sunt luate bine și clare, care vor proteja copilul cat mai mult posibil”. Anul școlar reincepe pe 14 septembrie,…

- "Cel mai probabil da, dar știind ca exista masuri care sunt luate bine și clare, care vor proteja copilul cat mai mult posibil. In același timp vor exista momente in care e posibil sa se inchida cateva zile (școala – n.r.) daca apare acolo un numar de cazuri. E o regula care e pusa in ordin: cam…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat azi, la Brasov, ca, din punctul sau de vedere, riscul de imbolnavire cu COVID-19 pentru copiii este mai redus la scoala decat daca ar sta acasa, fara supraveghere, conform Agerpres. “Eu cred personal – dar am si discutat cu specialisti – ca riscul de imbolnavire…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Eu cred personal - dar am si discutat cu specialisti - ca riscul de imbolnavire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la scoala, unde copilul este sub supravegherea cadrelor didactice, cea mai mare a timpului, cu exceptia pauzelor, decat atunci cand este lasat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat luni ca in situatia in care intr-o scoala vor fi suspendate cursurile din cauza COVID-19, un parinte va primi 75% din salariu, sa stea acasa cu copilul. „Daca apare un caz intr-o clasa, automat 14 zile se suspenda cursurile in clasa respectiva, se face ancheta…

- "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare…

- Elevii din Romania se vor intoarce la școala la mijlocul lunii septembrie, insa Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatații, susține ca parinții trebuie sa fie foarte precauți și sa nu-și trimita copiii la școala daca se simt rau.