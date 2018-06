Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din Cluj, care isi terminase tura, a observat langa masina sa o cutie, care semana cu o cutie de bijuterii.In momentul in care a deschis cutia, aceasta a explodat Pompierul a fost dus la spital.Din declaratia Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU , Raed Arafat, reiese ca…

- Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Dr. Raed Arafat, managerul general SABIF, dr. Alis Grasu, directorul general al STS, generalul Ionel Sorinel Vasilca,…

- Un copil in varsta de 14 ani s-a inecat, duminica, in iazul Negreni din comuna Stiubieni din judetul Botosani, in timp ce se afla la pescuit, a declarat pentru AGERPRES seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, baiatul a cazut in apa, intr-o zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc miercuri seara, fiind cel mai puternic seism inregistrat in Romania in acest an.Cutremurul, care a avut magnitudinea 5, s-a produs la ora 20.15, la adancimea de 144,7 kilometri. Citește și: Imagini FABULOASE: Simona Halep a uimit pe toata lumea…

- Incendiu de padure la Racadau, in Brasov. Pompierii intervin, joi, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit intr-o padure din cartierul brasovean Racadau. Inspectoraetul pentru Situatii de Urgenta intervine cu o autospeciala cu apa si spuma si mai multi pompieri, focul extinzandu-se…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a spus, la Interviurile Libertatea Live , ca toata societatea ar trebui sa se mobilizeze pentru a combate reclama agresiva la țigarile electronice și la dispozitivele pentru incalzit…

- E mare pericol de cadere a podului Anghel Saligny!”, avertizeaza un reprezentant al CFR, companie care administreaza podul de cale ferata din imediata apropiere. Atenționarea a fost facuta in cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența. Consiliul Județean incearca acum sa gaseasca o soluție rapida…

- Dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat marti ca Romania a progresat mult in ceea ce priveste transportul copiilor nascuti prematur si a anuntat ca vor fi achizitionate noi ambulante speciale, care vor inlocui masinile de acest tip ce sunt deja invechite."Am…