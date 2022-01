Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca in prezent nu se pune problema ridicarii restricțiilor in Romania, avand in vedere ca inca nu am ajuns la varful valului 5. Și Amalia Șerban, directorul Direcției Generale de Asistența Medicala și Sanatate Publica din Ministerul Sanatații, a precizat ca este clar ca ne aflam pe o panta ascendenta. „E clar ca ne aflam pe o panta ascendenta cu un numar tot mai mare de cazuri, dar cu o proporție scazuta a cazurilor severe”, a precizat Amalia Șerban. Aceasta a menționat ca, dintre cazurile raportate joi, 21% sunt la copii…