Șeful Departamentului pentru situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara ca in Romania nu este vorba despre o relaxare vasta in acest moment, in contextul pandemiei, ci sunt situații in care regulile nu sunt respectate. „In Romania nu este o relaxare vasta au larga. Sunt niște reguli foarte clare, dar nu intotdeauna regulile sunt respectate. Masca nu este eliminata. Este cea mai importanta masura de protecție in spațiile inchise, in mijloacele de transport, in trenuri, in autobuze, in autocare – este obligatorie. Auzim din ce in ce mai des oameni care se plang ca in timpul deplasarii…