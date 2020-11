Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a fost adus la Bucuresti in cursul nopții de sambata spre duminica și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, luni dimineața, la o unitate medicala din Belgia.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un "mesaj de compasiune" pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde au murit 10 pacienți COVID din sectia ATI, iar alte sapte persoane sunt in stare grava.Patriarhul anunta ca se roaga pentru insanatoșirea grabnica…

- Ministrul Sanatați, Nelu Tataru, a declarat sambata seara la Spitalul mobil de la Lețcani din județul Iași ca pentru criza de la spitalul din Piatra Neamț exista o vina colectiva. El a explicat ca va face o reevaluare a intregului sistem medical, dupa incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si lider al PSD Neamt, a declarat ca Spitalul Judetean este în curs de obtinerea a autorizatiei ISU. „Problema privind autorizatia de la ISU o au toate spitalele din România”, a spus Arsene, potrivit News.ro.„Problema…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, se va deplasa de urgența in aceasta seara la Piatra-Neamț pentru evaluarea situației de la Spitalul Județean, unde zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI, in urma unui incendiului devastator.Din informațiile pe care le deținem pana in prezent un…

- Mai mulți pacienți au fost ținuți afara pe scaune in curtea Spitalului Județean din Piatra Neamț, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de televiziunea locala TVNeamț. Oamenii s-au plans ca au așteptat și 14 ore sa intre in unitatea medicala. Managerul spitalului a recunoscut, pentru Libertatea,…