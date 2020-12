Arafat îi liniștește pe români. Adevărul despre noua tulpină de coronavirus Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede. Arafat a transmis ca panica nu este justificata in acest sens. ”Tulpina, intr-adevar, are o contagiozitate mai mare. Cei care se imbolnavesc, chiar daca creste numarul lor si poate sa aiba un impact asupra sistemului sanitar, cei care se imbolnavesc nu inseamna ca va creste sansa ca ei sa aiba o boala mai grava prin noua tulpina. Noua tulpina se pare ca duce la simptomele si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

