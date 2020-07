Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat in direct la RomaniaTV ca este ingrijorat de numarul in creștere a cazurilor noi de COVID-19 depistate in Capitala. Arafat susține ca in București este vorba despre o transmitere comunitara și nu exclude luarea unor masuri zonale…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul MAI, Raed Arafat, a atras atenția, sambata, la TVR, ca situația risca sa se inrautațeasca in Romania, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 698 de noi cazuri și 24 de decese provocate de COVID-19."Aceste date ne spun ca situația este…

- Romania a inregistrat, joi, 460 de cazuri noi de coronavirus, record pentru starea de alerta. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat cum s-a ajuns la aceasta situație."Vedeti, infectiile care vin acum, nu se stie originea lor, nu se stie de unde a fost infectata persoana.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca va fi nevoie de o campanie ampla privind vaccinarea impotriva gripei sezoniere, el avertizand ca vor circula doua virusuri, care provoaca doua boli, ambele mortale.Raed Arafat a transmis sambata un avertisment celor care…

- O noua ședința de urgența la Palatul Cotroceni pe masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, membri ai Guvernului și Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.Citește și: Augustin Zegrean are…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca cel mai probabil mall-urile nu vor fi printre primele deschise dupa data de 15 mai. Arafat a mai spus ca in zonele unde sunt focare restrictiile nu vor fi relaxate, precizand ca Suceava, primul oras in care a fost instituita carantina,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, anunța ca autoritațile NU au sub control situația generata de pandemia de coronavirus, adaugand ca daca romanii se vor relaxa prea devreme, in Romania ar putea sa apara noi focare de infecții.Citește și: Marcel Vela anunța condițiile…