- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat sambata noapte ca este foarte greu de precizat acum daca cei 10 pacienti de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt au murit din cauza arsurilor sau a intoxicatiei cu fum.

- Pompierii au ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț in 5 minute de la primirea apelului la 112, iar incendiul izbucnit la secția de Terapie intensiva a unitații medicale a fost lichidat in 20 de minute, a anunțat in noaptea de sambata spre duminica Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU)…

- Șapte dintre cei zece pacienți decedați in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț erau barbați, iar trei erau femei, cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani, a anunțat duminica dimineața Unitatea Medicala intr-un comunicat de presa. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, si care a suferit arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, a fost dus, de la Iasi la Bucuresti cu o aeronava militara, in cursul nopții, și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, in…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat afirma ca nu exista alti pacienti raniti in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt care sa necesite transfer in Belgia. "Nu avem alti pacienti care sa necesite transfer in Belgia din cauza incendiului. Ce avem…

- Medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a fost adus la Bucuresti in cursul nopții de sambata spre duminica și urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat, luni dimineața, la o unitate medicala din Belgia.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica dimineata, ca medicul ranit in incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, a fost adus la Bucuresti, unde urmeaza sa fie pregatit, la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicala din Belgia. "Avionul militar pus la dispozitie…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si lider al PSD Neamt, a declarat ca Spitalul Judetean este în curs de obtinerea a autorizatiei ISU. „Problema privind autorizatia de la ISU o au toate spitalele din România”, a spus Arsene, potrivit News.ro.„Problema…