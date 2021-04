Raed Arafat a explicat de ce s-a luat decizia pentru evacuarea rapida a Spitalului Foișor. „Aș dori sa clarific situația care a aparut la Spitalul Foișor și sa explic exact ce s-a intamplat. Astazi dimineața era clar ca unitațile de primiri-urgențe sunt suprasolicitate și au ajuns la un numar foarte mare de pacienți intubați, ventilați sau pe ventilație non-invaziva sau care au nevoie de oxigen și internare in spital. Nu erau locuri in București, oriunde a sunat centrul de comanda a fost raspunsul clar – nu sunt locuri – nici la ATI, nici in alte secții, nici in zonele limitrofe Bucureștiului.…