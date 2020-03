Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarma privind nunarul mare de romani care aleg sa ignore recomandarile autoritaților și sa iasa din casa, chiar și pentru actrivitați care nu sunt esențiale."Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunta - intr-o conferinta de presa - o serie de masuri de recrutare a elevilor si studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, in vedere mobilizarii lor in lupta cu coronavisrului. Iata principalele masuri anuntate de Raed Arafat:…

- Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca, daca evolutia epidemiei de coronavirus va continua in acelasi sens, probabil se va prelungi masura inchiderii scolilor. Cursurile tuturor institutiilor de invatamant au fost suspendate pentru perioada 11-22 martie, dar Raed Arafat…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anunțat, in aceasta dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat le-a recomandat, duminica, romanilor sa evite calatoriile in zonele afectate de infectia cu coronavirus, dar si deplasarile din zonele cu probleme catre Romania. El a spus ca aceasta este o situatie temporara. Arafat a reiterat ca un cetatean roman care vine din…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apara angajații din inspectoratele de situații de urgența, dar menționeaza ca nu va fi de acord „cu incalcarea legislației și cu favorizarea unor persoane pe baza de rudenie sau pe orice alta baza”. Șeful DSU…