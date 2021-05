Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a explicat ca pentru a ridica anumite restricții la sub 3 la mia de locuitori nu este nevoie de o decizie a CSUMB, ci doar de o constatare.„In momentul in care a scazut sub 3 la mie se intra in scenariul de sub 3 la mie. Este o constatare, o decizie luata pe constatarea facuta”, a explicat…

- Raed Arafat a explicat ca daca numarul celor care se vaccineaza crește din ce in ce mai mult, cu atat sunt mai mari șansele sa revenim la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții, și cetațenii, și autoritațile, de la 1 iunie. Secretarul de stat in MAI spune ca intoarcerea la normalitate, scaderea infectarilor…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat, pentru News.ro, ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti care expira in noaptea de 24 aprilie, potrivit news.ro. El a adaugat ca vor fi exceptii cum ar…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca in cursul zilei de luni aproximativ 155 de pacienti aflati la unitati de primiri urgente din Bucuresti necesitau administrarea de oxigen. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul…

- Daca șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat zilele trecute ca este mult prea devreme pentru a spune cum va arata situația de Paște, patronul FCSB, Gigi Becali, a facut cateva afirmații la adresa secretarului de stat al MAI, dupa ce au aparut mai multe zvonuri…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste, duminica, pentru a adopta masuri, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. Autoritatile vor decide care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Cel mai probabil,…

- Sedinta CMBSU este programata pentru ora 09.00. Autoritatile vor decide care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Cel mai probabil, avand in vedere Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta, se vor impune din nou restrictii pentru majoritatea…