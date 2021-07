Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea informeaza ca, in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia, au fost inregistrate sase victime, dintre care una este data disparuta, la fata locului fiind prezent si secretarul de stat Raed Arafat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a precizat ca in incendiul de la Rafinaria Petromidia au fost inregistrate patru victime. Este vorba despre o persoana cu rani grave, o persoana cu rani mai puțin periculoase și un disparut, dupa cum a anunțat Raed Arafat. „La acest moment…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca valul patru al pandemiei poate fi prevenit doar daca se vaccineaza cat mai mulți romani: „lasam sfaturile divelor de la televiziuni”.

- "Vaccinarea protejeaza si reduce sansa sa ai o forma grava" Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Foto: Arhiva. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca, potrivit datelor existente, vaccinarea protejeaza si reduce riscul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, este joi seara invitatul Ramonei Avramescu la Tema Zilei de la Telejurnal. Arafat a participat joi la ședința de lucru de la Palatul Cotroceni, la care au participat premierul Florin Cițu și alți membri ai guvernului.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca sunt 1.532 de locuri de terapie intensiva pentru pacientii cu coronavirus, din totalul celor aproximativ 4.000 care exista in intreaga tara. Dinamica acestor locuri este foarte mare, in Bucuresti fiind pierdute 8 locuri, prin…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, explica, intr-un mesaj postat vineri seara pe Facebook, decizia de a transforma Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Foisor in spital COVID, argumentand ca exista in unitatile de primiri urgente pacienti cu infectia SARS-CoV-2 in stare…