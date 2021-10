Stiri pe aceeasi tema

- Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22:00, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare…

- Restricțiile care vor fi in vigoare in București se schimba din nou, dupa confuzia generala in urma deciziilor CMBSU de vineri. Raed Arafat spune ca noile masuri intra in vigoare dupa ce se reunește din nou Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București și publica noile decizii.…

- Raed Arafat a mentionat ca achizitia se realizeaza din fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului POIM.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat ca in sedinta de Guvern de sambata a fost avizata achizitionarea a doua avioane de transport medicalizat,…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Afarat, ii sfatuiește pe cetațeni sa reclame cazurile in care unele persoane intra in restaurante sau participa la anumite evenimente fara a li se verifica certificatul COVID, va fi obligatoriu in localitațile in care rata incidenței cazurilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi ca Guvernul a decis sa limiteze numarul de participanți la proteste la 500 de persoane pentru ca „nu poti sa controlezi situatia acolo, nu poti sa impui masuri de sanatate publica”. El a fost intrebat, intr-o conferinta…