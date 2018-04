Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea sistemului de sanatate trebuie sa fie folosita in cel mai bun mod pentru acoperirea necesitatilor populatiei si nu pentru profitul furnizorilor de servicii, iar o schimbare radicala este necesara in asigurarea asistentei sanitare, care sa fie departe de interesele comerciale si mai aproape…

- Parlamentul va modifica Legea Fumatului. Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a declarat, miercuri, intr-o dezbatere organizata la Parlament, ca Legea antifumat este foarte buna, insa considera ca ar trebui sa contina si prevederi referitoare la publicitate si marketing agresiv. Romania se afla…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a criticat dur pe Facebook tigarile electronice, dupa ce a vazut o fotografie cu o reclama la metrou, in care o companie promoveaza „fumatul fara fum”. Raed Arafat si-a manifestat nemultumirea fata de reclama agresiva la tigarile electronice,…

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), pe pagina sa de Facebook. El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Inca un panou anti-vaccinare langa Brasov. Prima campanie, platita de un clujean. Ce a patit Doua panouri anti-vaccinare au fost amplasate pe Drumul National 1, intre Predeal si Brasov, pe Valea Timisului, una dintre cele mai circulate sosele din Romania. Este pentru a doua oara in decurs de doua luni…

- Trec la propriu prin foc sa ne salveze viata. Intervin in zone greu accesibile si in conditii meteo inumane si de cele mai multe ori misiunea lor de salvare este un succes. Vorbim despre pompierii si medicii aflati in subordinea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care astazi au facut bilantul…