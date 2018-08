Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca intentia sa de a linisti populatia care a fost in data de 10 august in Piata Victoriei si care nu prezinta simptome dupa expunerea la gaze lacrimogene a fost interpretata ca o diversiune si afirma ca acuzatiile ca ar tine partea Jandarmeriei sunt absurde. "Din pacate, intentia de a linisti populatia care nu prezinta simptome sau semne, luand in considerare ca peste 100.000 de persoane au fost la Piata Victoriei in noaptea de 10 august, a fost interpretata de catre un grup de persoane ca o diversiune si o dezinformare…