- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat anunta ca festivitatile de Ziua Nationala a Romaniei se vor organiza, insa “vor fi activitati foarte reduse”. “E ziua nationala, trebuie marcata, dar in acelasi timp trebuie sa se respecte si masurile de prevenire si masurile…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat , a declarat ca, in cazul in care numarul imbolnavirilor de coronavirus va continua sa creasca, masurile de restricție intrate in vigoare cu o zi in urma vor continua și se vor impune și altele suplimentare, astfel incat numarul de cazuri sa inceapa…

- "Situatia de astazi este una pe care noi am anticipat-o, din pacate" Raed Arafat. Foto. gov.ro Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical în contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca si încet,…

- Valul doi al pandemiei de COVID-19 nu va fi ușor și nu va trece rapid. Este avertismentul șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Acesta atrage atenția ca estimarile arata ca acest val se va intinde pe toata durata iernii. „Virusul nu știe legi, nu știe nimic. Noi nu putem opri…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, ii invia pe cei care critica masurile luate de autoritati sa propuna solutii pentru gestionarea crizei sanitare, el aratand ca masurile impuse de Romania sunt similare cu cele adoptate de alte state europene si promite ca propunerile…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, considera ca in acest moment nu se pune problema inchiderii orașelor, dar spune ca "oricand pot fi luate alte masuri", daca numarul cazurilor de COVID-19 din ultimele 24 de ore va crește alarmant."La acest moment, nu se discuta inchiderea. Oricum, masurile sunt…

- Raed Arafat a distrubuit pe pagina sa de Facebook o postare prin care a anuntat moartea lui Ion Petre, pompider de la ISU Bucuresti. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne si-a aratat regretul si a transmis un mesaj de condoleante familiei.