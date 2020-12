Stiri pe aceeasi tema

- In incaperi aerisite și cu masca – așa ar trebui sa fie masa in familie sau alaturi de cei apropiați, de Craciun, a spus, marți, șeful DSU, Raed Arafat. El insista, insa, ca intalnirile cu alții decat cei cu care locuim in mod curent ar trebui evitate pentru a limita raspandirea virusului. „Sa deschida…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, de aceste sarbatori, este recomandat sa nu se primeasca vizite, nici chiar din partea membrilor familiei cu care nu se locuieste in mod constant. In cazul in care se primesc totusi musafiri, se recomanda purtarea mastii de protectie,…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca aceasta prevede si purtarea obligatorie a mastii in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de…

- Masca ar putea deveni curand obligatorie pe strada și in Romania, daca ritmul infectarilor se va menține crescut, a declarat ieri seara, la Digi 24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Raed Arafat a relatat și o experiența personala, pentru a arata cum reacționeaza atunci cand se intalnește…

- Țara noastra a depașit pragul de 3.000 de cazuri zilnice de COVID-19, iar masca ar putea deveni obligatorie și pe strada. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat in ce condiții se va aplica o astfel de masura. Mai multe țari europene, printre care și Romania, inregistreaza…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca in acest moment nu se discuta de inchiderea unor activitati sau de lockdown, insa vor fi luate masuri suplimentare pe fondul cresterii numarului infectarilor cu SARS-COV-2. "Nu stiu daca…