Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a vorbit la Digi24 despre creșterea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Șeful DSU spune ca situația „nu este cum ne-am dorit” și „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu o vrea și anume sa

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus ar putea sa aduca noi masuri drastice in Romania, atrage atenția Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența, care a declarat ca situația „nu este cum ne-am dorit” și „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni…

- Cresterea abrupta a numarului de imbolnaviri de COVID-19 anuntata joi este un semnal ca situatia nu este sub control si ca am putea ajunge la „o posibilitate pe care nimeni nu o vrea” si anume „sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat MAI, seful…

- Raed Arafat a vorbit la Digi24 despre creșterea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Șeful DSU spune ca situația „nu este cum ne-am dorit” și „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu o vrea și anume sa revenim la un numar mare de cazuri…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la Antena 3 ca de la 1-2 iunie vor urma cu siguranța masuri de relaxare suplimentare, in condițiile in care nu exista o creștere necontrolabila a cazurilor de infectare cu noul coronavirus."Numarul cazurilor este stabil - per ansamblu suntem intr-o…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat, miercuri, la Antena 3 ca de la 1-2 iunie vor urma cu siguranța masuri de relaxare suplimentare, in condițiile in care nu exista o creștere necontrolabila a cazurilor de infectare cu noul...

- Ziarul Unirea Horațiu Moldovan, despre creșterea cazurilor de coronavirus: „Daca se va menține și zilele urmatoare creșterea, se poate pune problema unor masuri mai severe.” In cazul in care numarul de infectari crește, Guvernul ar putea impune noi restricții, anunța Horațiu Moldovan, secretarul de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a adresat un semnal de alarma catre cetațeni. Printre altele, oficialul le-a transmis cetațenilor sa ia foarte in serios aceasta relaxare și sa dea dovada de multa responsabilitate. In caz contrar, este posibil ca sa se inregistreze o creștere a cazurilor de corornavirus.