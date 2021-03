ARAFAT dă vești proaste bucureștenilor! ”Clar se vor aplica măsurile de week-end” Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, luni seara, la B1 TV, despre ce se va intampla in București, daca rata de infectare va crește. Cum a cheltuit Primaria peste 3,5 milioane de euro din banii bucureștenilor pentru un spital care nu se va mai construi “Astazi e 7.06, in cateva zile s-ar putea ajunge la 7,5. Clar se vor aplica masurile de week-end și in timpul saptamanii. Masurile luate in Romania le-am comparat cu alte țari. Nu sunt emanația unei singure persoane. S-a parcurs un drum ca sa se ajunga aici. Am avut date de la INSP. Unele masuri mai restrictive s-a luat masura sa nu se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

