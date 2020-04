Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a facut noi precizari importante despre pandemia de coronavirus. Secretarul d stat a explicat cand ar putea fi varful pandemiei la noi in țara și ce spune despre posibila inchidere a Bucureștiului, a doua cea mai afectata zona din Romania,…

- Politehnica Iași deruleaza in aceasta dimineata o actiune de sprijinire a luptei impotriva pandemiei de coronavirus. Dupa ce, aseara, secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca Romania se confrunta cu o criza de sange, președintele clubului ieșean,…

- Va prezentam, în continuare, masurile dispuse de Raed Arafat, prin care se încearca limitarea raspândirii infecțiilor cu coronavirus, în România. "Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența dispune: Art.1 Toate structurile…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, ca a fost emis ordinul prin care se suspenda pe o perioada de sase luni exportul de medicamente, fiind oprite la granita "nenumarate" tir-uri cu "zeci de tone" de medicamente si materiale sanitare, noteaza Agerpres."In momentul…

- Update: Universitatea Craiova confirma decizia de a se juca fara spectatori Oficialii Universitații Craiova au emis un comunicat in care confirma faptul ca derbiul cu FCSB se va disputa fara spectatori. Confruntarea va avea loc in aceasta seara, de la ora 20.30, pe „Arena Naționala”, și va fi transmisa…

- Starea de sanatatea a barbatului din Gorj imbolnavit și a familiei sale este sub atenția autoritațile de dua zile, casa acestuia fiind monitorizata inca de luni, dupa cum au declarat oamenii din zona.”De doua zile sunt izolați la domiciliu, am avut poliția in permanența aici. Astazi a fost și medicul…

- Secretarul de stat in MAI, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, au sustinut o conferinta de presa referitoare la gestionarea situatiei privind noul Coronavirus (COVID- 19), potrivit Agerpres. Secretarul de stat…

- "Absolut, vaccinarea este, nu se poate pune in discutie in 2020", a fost raspunsul lui Victor Costache pentru Romania TV. "Acum 10 ani a fost o campanie impotriva cancerului de col, in care se introducea un vaccin nou si a fost prost comunicata, si de aici s-a facut un amalgam periculos pe…