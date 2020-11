Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca este o perioada dificila pentru cadrele medicale. Acesta mai precizeaza ca medicii trebuie sa inteleaga situatia in care ne aflam. „Din pacate nu suntem intr-o situatie normala. Ne desfasuram activitatea intr-o perioada dificila.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a lansat un apel catre populație pentru respectarea regulilor de protecție dupa ce „Romania se afla pe un trend ascendent important" al infectarilor COVID-19. Acesta a avertizat ca indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor "nu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut, miercuri, un apel catre populație sa respecte regulile impuse de autoritați. Acesta a avertizat ca indemnurile din spațiul public la nerespectarea masurilor ar putea insemna "pacienți in plus și probabil alți pacienți decedați".Conform…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare se va desfașura in condiții speciale, la fel ca in cazul alegerilor locale din septembrie. Astfel, candidații trebuie sa se limitele la evenimente cu numar restrans de participanți și sa respecte regulile de protecție.Potrivit hotararii Comitetului Național…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca va fi o "provocare" organizarea stagiilor practice ale studentilor de la Medicina, in contextul pandemiei."Sunt anumite domenii care poti sa le faci online, dar medicina... cu siguranta nu vei invata sa fii medic…

- Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de joi, completarea actului normativ privind prelungirea starii de alerta in Romania cu masuri sanitare pentru perioada campaniei electorale care va incepe vineri, precum si pentru redeschiderea restaurantelor, din 1 septembrie. Potrivit proiectului de hotarare…