- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca in ultimele 24 de ore au fost distribuite 100.000 de masti FFP2 si FFP3 si incepand de sambata vor fi distribuite alte 200.000 de masti catre unitatile sanitare si catre sectorul medical de urgenta. "In ultimele 24 de ore, colegii pompieri…

- Secretarul de stat Raed Arafat anunța ca in spitalele din Romania au fost trimise circa 300.000 de maști, pentru personalul care trateaza pacienți bolnavi de COVID -19. Arafat anunța și ca in țara vor fi aduse circa 100.000 de combinezoane.Citește și: VIDEO PRIMUL cetațean arestat preventiv…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca importante cantitati de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 vor incepe sa soseasca de maine, acestea urmand sa fie distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul General…

- Secretarul de stat Raed Arafat a reactionat sambata, dupa ce oamenii au iesit in numar mare la plimbare in parcuri sau la gratar in pofida recomandarilor facute in contextul pandemiei de coronavirus, precizand ca ramanerea acasa este extrem de importanta, iar virusul poate fi evitat numai prin izolare…

- Instituțiile de stat vor incepe programul la trei ore diferite, ca o masura de a proteja angajații și publicul de posibila infectare cu coronavirus. Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat, miercuri, ca se recomanda ca și firmele care au mai mult de 99 de angajați sa decaleze programul de lucru al…

- Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București intrunit in regim de urgența, in data de 08.03.2020 ora 13.00, hotaraște:Suspendarea cursurilor și lucrarilor practice precum și a examenelor pentru toți studenții facultaților din cadrul Universitații de…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat in seara zilei de luni, 24 februarie, ca ar exista 8 cetateani din judetul Dolj in carantina din cauza coronavirusului. Prefectul de Dolj infirma informatia.