Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a afirmat, sambata, ca „trebuie oprit microfonul” celor care dezinformeaza si incurajeaza oamenii sa nu se vaccineze . Declarația a fost facuta de Raed Arafat la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei…

- Raed Arafat: Trebuie oprit microfonul tuturor celor care le spun oamenilor sa nu se vaccineze. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca “trebuie oprit microfonul” celor care dezinformeaza si incurajeaza oamenii sa nu se vaccineze,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,Raed Arafat, a afirmat, sambata, la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani ca "trebuie oprit microfonul" celor care...

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis ca „trebuie oprit microfonul” celor care dezinformeaza si incurajeaza oamenii sa nu se vaccineze, transmite Agerpres. El a fost prezent la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, unde a ajuns…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a lansat sambata un apel la mass-media, in special la televiziuni și radiouri, pentru a nu promova afirmațiile celor care dezinformeaza și care ii indeamna pe alții sa nu se vaccineze, afirmand ca „trebuie oprit microfonul” macar doua-trei…

- Un numar de 15 ventilatoare si 8 concentratoare de oxigen necesare pentru tratarea bolnavilor COVID, ajutor oferit de Danemarca, prin Mecanismul European de Protectie Civila, au ajuns sambata la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani. Seful Departamentului…

- Premierul Florin Cițu a prezentat vineri o serie de date din ancheta privind felul in care Ministerul Sanatații a facut pregatiri pentru valul 4 al pandemiei. Potrivit prim-ministrului, inca din timpul verii au fost spitale care au cerut ventilatoare, insa Ministerul ”nu a luat act de aceste solicitari”,…

- HOTARARE nr. 50din 26.07.2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19Avand in vedere propunerile formulate in cadrul ședinței de lucru organizate in data de 13.05.2021 la nivelul Președinției Romaniei precum și analizafactorilor de risc privind…