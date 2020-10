Arafat anunță NOI MĂSURI: Cifra e mare, avem probleme grave Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat , a declarat, la Antena 3, ca, in prezent, se urmarește situația și daca reușim sa ajungem la un platou, e posibil sa incepem sa coboram in privința numarului de cazuri zilnice de COVID-19. „Totuși, cifra e mare și vreau sa se ințeleaga ca o cifra de 3.000 - 4.000 de cazuri pe zi inseamna un impact major in urmatoarele zile asupra capacitaților din spitale și din secțiile de terapie intensiva. Asta ar putea sa insemne anumite masuri speciale la nivel sanitar, la nivelul spitalelor”, a spus Arafa. Acesta a spus ca, recent, s-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

