Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca autoritațile vor incepe controale "foarte serioase" la terase, magazine sau in mijloacele de transport in comun pentru a verifica daca sunt respectate regulile, in condițiile in care in ultimele zile numarul cazurilor de coronavirus in Romania a crescut ingrijorator.…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat anunta ca la nivelul ministerului s-au dispus controale "foarte serioase" cu privire la modul in care sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2, decizia fiind luata in contextul in care se constata…

- Autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), in urma unei intalniri de lucru desfasurata vineri intre ministrul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, medicul Raed Arafat, a explicat iubitorilor de festivaluri care este soarta evenimentelor de masa Neversea sau Untold. Secretarul de stat in MAI a precizat, in cadrul unui interviu acordat, joi seara,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dat, sambata, lamuriri despre condițiile de viața dupa ridicarea starii de urgena. El a declarat, la Realitatea Plus, ca, pentru o perioada, „va trebui sa convietuim cu virusul” si…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, referitor la situația creata de plecarea muncitorilor sezonieri din țara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemați 2.000 de romani intr-o singura zi. Arafat a spus, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca plecarea…

- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa transmis sambata. Numarul acestor vagoane speciale va fi…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis, duminica, un mesaj prin care ii indeamna pe romani sa poarte masca in spațiul public, indiferent daca au sau nu afecțiuni respiratorii. Mesajul lui Raed Arafat vine in contextul in care autoritațile din mai multe județe au impus cetațenilor obligativitatea…