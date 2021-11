Stiri pe aceeasi tema

- Prin Mecanismul de protectie civila europeana se va acorda sprijin si altor cetateni europeniDuminica, 28 noiembrie, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca un avion Tarom va fi trimis pentru a aduce in tara romanii care au ramas blocati in Africa de Sud, dupa ce…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Șeful DSU a afirmat ca deocamdata este prea devreme pentru a se pronunta in privinta modului in care se vor desfașura sarbatorile de iarna si ca pe 10-15…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a transmis un raspuns referitor la asigurarea accesului femeilor la intreruperi de sarcina la cerere, pe perioada in care este in vigoare Ordinul de Ministru prin care se instituie suspendarea tuturor operațiilor care nu sunt urgențe medicale. In adresa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca au fost semnate primele contracte subsecvente pentru achizitionarea testelor de saliva pentru utilizarea in scoli, urmand ca acestea sa fie livrate in cursul saptamanii viitoare. ‘IGSU a facut primele contracte subsecvente.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca o noua echipa medicala din Danemarca a venit in Romania si va sta 11 zile. Totodata, acesta a precizat si ca specialisti din Israel vor incepe duminica o misiune in tara noastra si vor lucra cu autoritatile romane pe partea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat vineri ca 20 de medici si asistenti medicali din Republica Moldova vor veni sa ajute personalul medical de la Spitalul de la Letcani. ‘Am primit, prin Ministerul de Externe si catre Ministerul Sanatatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca este greu de realizat transferul pacientilor COVID in afara tarii, in special al celor de la Terapie Intensiva deoarece starea lor s-ar putea agrava pe drum. Exista insa discutii cu Ungaria pentru transferul unor pacienti.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara, 4 octombrie, la finalul ședinței de Guvern, ca din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19, managerii unitaților sanitare publice cu paturi vor suspenda internarile pentru intervenții chirurgicale și pentru…