ARAFAT, anunț crunt: Toate persoanele tinere decedate din cauza Covid erau nevaccinate Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat sambata 5.388 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 97 de persoane au decedat, 4 dintre acestea fiind vaccinate, dar cu comorbiditati. Sunt 162 de copii cu COVID in spital, 16 dintre ei la ATI. La ATI sunt 798 de pacienti. „Au fost inregistrate 5.388 de cazuri noi,pozitive, cu SArs-Cov-2. Rezultate din 19.677 de teste PCR si 32637 de teste antigen”, a declarat Arafat, De asemenea, a anuntat 97 de decese, inclusiv al unui pacient care a avut sursa de infectare in Italia, dar a ajuns in Romania, fiind raportat la Suceava. ”Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

