Arafat: ANUMITE persoane vor primi GRATUIT măști atunci când acestea vor deveni obligatorii "La acest moment știu ca exista mai multe companii care vor sa inceapa sa fabrice maști. Nu știu daca nu au inceput chiar. Vorbim de maști chirurgicale. E clar ca cererea va crea oferta și oferta va crește. Și asta va regla intr-un fel și prețul pentru ca nu vei mai putea sa ceri 5 lei pe masca daca exista oferta și daca se fabrica milioane de maști. Deci pentru maștile chirurgicale eu sper sa vedem o furnizare pe plan național". In momentul de fața inca se discuta daca vor fi acceptate și maștile din material textil, in locul celor chirurgicale. "Urmeaza sa vedem daca va ramane și ideea maștilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul maștilor de protecție in Romania se va schimba. Cat va costa o singura masca din momentul in care acestea vor fi obligatorii in majoritatea județelor? Cat va costa o masca de protecție, dupa ce aceasta va deveni obligatorie? Maștile de protecție, manușile și dezinfectantul au lipsit cu desavarșire…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul public in comun. “Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice…

- "Purtatul mastii este foarte important. Cei care sunt infectati sau raciti ar trebui sa poarte tot timpul aceasta masca. Ramane sa vedem ce tip de masca vom purta. Mastile chirurgicale sunt destul de limitate si trebuie sa vedem de unde le procuram, sau putem vorbi despre mastile textile care pot…

- Anunț important pentru elevi. Cand incep cursurile și cum se vor desfașura in perioada urmatoare? Vacanța de primavara a luat sfarșit, astfel ca elevii se intorc, incepand de marți, la cursuri. Cum vor avea loc orele in perioada urmatoare? Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…

- Medicul Adrian Streinu Cercel are o propunere cle puțin șocanta, cu care guvernanții nu sunt de acord. El vrea ca batranii sa fie scoși dinf amiliile lor și sa fie izolați timp de 3 luni de zile. Guvernul a respins categoric aceasta propunere pe care opinia publica a criticat-o din prima clipa in…

- Un proiect al doctorului Adrian Streinu=Cercel care propune izolarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani pentru trei luni de acum inainte și chiar desparțirea obligatorie a batranilor de familiile lor, și care a generat deja reacții negative in randul opiniei publice, este respins categoric…

- Streinu Cercel a reunit propunerile in cadrul unui așa-zis proiect de relaxare a masurilor de combatere a raspandirii epidemiei, care insa nu are girul Guvernului și a fost respins, categoric, luni, și de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat, la Digi24,…

- Iarna vine in MARTIE! Anunt de ULTIMA ORA de la ANM: ce se intampla cu vremea in perioada urmatoare ANM a anuntata ca iarna iși va intra in drepturi in zilele urmatoare. Astfel, meteorologii anunța temperaturi mult mai mai reci. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…