Arafat: Am citit ca in perioada Pastelui va fi varful in privinta coronavirusului. Situatia este ingrijoratoare

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Restrictii istorice in Romania, impotriva coronavirusului: evenimentele cu peste 1000 de persoane, interzise, meciurile de fotbal, fara spectatori, școlile pot fi inchise. Evenimentele cu peste 1.000 de oameni, interzise. Meciurile de fotbal vor fi fara spectatori / Conditiile in care se inchid scolile…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin duminica, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei in tara privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.

- In conformitate cu Dispozitia nr. 523 din 25 februarie a.c., referitoare la masurile necesare pentru gestionarea Coronavirusului, a Secretarului de stat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Dr. Raed Arafat, Institutia Prefectului, impreuna cu celelalte institutii membre CJSU iau masuri…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a atras atentia duminica seara, la Antena 3, ca nu exista un vaccin pentru coronavirusul Wuhan, infectia fiind tratata doar simptomatic in acest moment. "Coronavirus nu are tratament. Si nici nu exista vaccin. Se trateaza…

- Coronavirusul nu are tratament și nici vaccin, ceea ce face ca pacienților infectați sa le fie tratate simptomele, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, care avertizeaza cu privire la faptul ca virusul nu se manifesta ca in cazul unei gripe. „Coronavirsul nu are tratament și nici vaccin. Se trateaza…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat a declarat, duminica seara, ca nu exista tratament sau vaccin pentru noul coronavirus. Acesta a spus ca persoanele care prezinta simptome sa nu ia antibiotice sau sa se trateze singuri, iar daca situația va fi una grava, sa apeleze…