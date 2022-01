Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a subliniat, miercuri, 5 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca agentii economici risca sa isi intrerupa activitatea, ca urmare a infectarii unui mare numar de angajati, in cazul in care nu sunt respectate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca efectele petrecerilor din noaptea de Revelion se vor vedea in aproximativ doua saptamani. Arafat a recunoscut ca nu toata lumea va respecta normele sanitare de prevenire a raspandirii epidemiei de COVID-19. “Nu exista…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca amenda de 90.000 lei aplicata organizatorului centrului de vaccinare de la Palatul Copiilor pentru construirea unui brad din recipiente de vaccin este una „distructiva si exagerata”, subliniind ca persoanele care au…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca s-au produs modificari referitoare la carantinare. Acestea urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial. Autoritațile au decis ca elevii și studenții care vin in Romania ca sa susțina…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca 92-93% dintre persoanele decedate in urma infectarii cu SARS-COV2 erau nevaccinate, procentele ramanand stabile, asa cum au fost si saptamanile trecute. „Din pacate, astazi am avut un record al numarului decedatilor.…

