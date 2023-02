Arafat a trimis echipaje în Gorj, unde a fost cutremurul de 4,4 azi dimineață. Prefectura a fost evacuată Cutremurul cu magnitudine de 4,4 de azi demineața, din Gorj, a pus autoritațile pe jar, ce-i drept, cam tarziu. Prefectura a fost evacuata, iar DSU trimite special oameni acolo. Inca un cutremur a avut loc, vineri, in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,4 și a fost precedat de alte doua cutremure mai mici. Prefectura județului a fost evacuata. DSU transmite ca au fost trimise echipaje in recunoaștere de la fiecare subunitate din județele unde a fost resimțit cutremurul. Citește și: Un nou cutremur s-a produs in Oltenia. Magnitudinea a fost de 4,4. Specialiștii spun ca vor urma replici Nu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

