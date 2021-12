Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR. Masura ar fi fost menita sa previna raspandirea variantei Omicron pe teritoriul Romaniei, au…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR.

- Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Test PCR obligatoriu la intrarea in Romania, inclusiv pentru vaccinați. Propunerea șefului DSU pentru prevenirea raspandirii OMICRON Șeful DSU, Raed Arafat, a propus,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR. Masura ar fi fost menita sa previna raspandirea variantei Omicron pe teritoriul Romaniei, au…

- Statele Unite vor solicitat tuturor calatorilor straini care intra pe teritoriul american sa prezinte un test negativ la coronavirus realizat cu 24 de ore inaintea imbarcarii. Aceasta obligație se adauga la obligația de a prezenta dovada vaccinarii anti-C

- Beatris Ionita (b1tv.ro) Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful DSU, Raed Arafat, au susținut sambata declaratii de presa la Guvern, in contextul apariției noii variante sud-africane a COVID-19, Omicron. „Urmeaza sa vedem daca eficacitatea vaccinarii se pastreaza in ceea ce privește acest virus…

- Personalul medical, profesorii și militarii trebuie fie vaccinați obligatoriu, fie testați cel puțin o data pe saptamana din fonduri proprii, spune, miercuri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat.