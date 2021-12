Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a propus ca toti cetatenii care vin in Romania in decembrie sa prezinte teste PCR, indiferent daca sunt vaccinati sau trecuti prin boala, sustine G4Media, citand surse guvernamentale. Propunerea lui a fost respinsa in sedinta de guvern, printre cei care s-au opus masurii numarandu-se ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si vicepremierul Kelemen Hunor. Adversarii propunerii au argumentat ca un astfel de sistem ar produce situatii greu de gestionat deoarece in luna decembrie multi romani care traiesc in strainatate revin acasa…