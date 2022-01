Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cauta soluții in contextul valului 5 al pandemiei pentru ca economia sa nu ramana deschisa. Chiar daca certificatul verde nu a fost adoptat, testarea angajaților ar putea fi o soluție și este propunerea CNSU, ca angajatorii sa puna la dispoziție teste anti-covid. Testarea pe banii angajaților…

- Masca FFP2 ar putea deveni obligatorie in Romania, in contextul in care valul 5 a lovit deja țara noastra, iar tulpina Omicron va deveni in curand dominanta. In contextul actual, premierul Nicolae Ciuca a convocat, luni, o ședința de Guvern, in care s-au discutat masurile ce ar putea fi impuse. Romania…

- „Orice situație acum, dupa cum evolueaza pandemia, crește numarul cazurilor. Poate ca vor fi unele masuri de sanatate publica, nu neaparat de restricții cat masuri cum am avut și pana acum de reducere a contactului, de control in sensul in care sa ne asiguram ca cei care intra intr-o zona sau alta sa…

- Șeful DSU, Rael Arafat, a anunțat ca Romania va introduce, incepand din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF), implementat deja in multe alte tari. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, la finalul unei intalniri convocate de…

- Saptamana viitoare va fi adoptat un set de masuri pentru a reduce riscul de raspandire a noii variante a coronavirusului SARS-CoV2, Omicron, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este vorba testarea COVID a celor care intra in țara, dar trebuie stabilite caror categorii de persoane și caror…

- Razvan Chercheș, expert in sanatate publica, face o solicitare catre autoritați cu privire la introducerea unor restricții mai dure, similare cu cele ale Austriei. Acesta a explicat ca aeasta nevoie urgenta de masuri anti-Covid-19 se datoreaza ratei mici de vaccinare. De ce este nevoie de restricții…

- Pentru prima data de la izbuncirea pandemiei de coronavirus, specialiștii in Sanatate au fost așezați la aceeași masa, indiferent de culoarea politica. S-a intamplat, sambata, la Guvern, la inițiativa premierului desemnat Nicolae Ciuca, ministru interimar al Apararii. Anunțul a fost facut, la finalul…

- Odata cu adoptarea restricțiilor anti-pandemie din Romania se schimba regulile și pentru desfașurarea slujbelor din lacașele de cult. Astfel, accesul credinciosilor in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase se face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de…