- Zonele de sud și sud-vest ale țarii sunt vizate de o atenționare meteo cod galben de vreme instabila, valabila duminica, 28 mai, intre orele 12.00 și 23.00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteologilolor, in Banat, cea mai mare parte a Crișanei, in vestul Transilvaniei,…

- ANM: Cod galben de furtuna si averse in Vrancea, alte 33 de judete si in Bucuresti, pana la ora 23:00 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul acestei zile in 34 de judete si in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul acestei zile in 34 de judete si in Bihor.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de Cod galben de vremea rea pentru județul Dambovița. Joi dupa-amiaza, in intervalul 14.15 – 15.40 se vor semnala descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care vor acumula 20…25 l/mp și intensificari ale vantului…

- Vremea se strica in mai multe județe ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o alerta de cod galben de ploi torențiale, furtuni, vant puternic și instabilitate atmosferica.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de ninsori viscolite si strat consistent de zapada care vizeaza, pe tot parcursul zilei... The post Aradul, pe lista codului galben de ninsori appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri doua avertizari nowcasting Cod galben de ceata. Una este valabila pentru județul Suceava, iar cealalta, pentru mai multe zone din Transilvania.

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de ninsori, vant puternic și ploi pentru toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, ninsori și viscol la munte, pentru toata țara, in intervalul 11 martie, ora 08:00 – 12 martie, ora…