Aradul se pregătește de CRĂCIUN! Primarul compară oferte de brazi în toiul verii Primaria Arad compara oferte de brazi in toiul verii, conform unui mesaj publicat de primarul Calin Bibarț, miercuri seara, pe Facebook. Bibarț spune ca se pregatește de Craciun și ca pentru acest an a decis achiziționarea unui brad artificial, pentru a nu mai incuraja taierea brazilor naturali. Primarul a publicat o serie de fotografii in care pare preocupat de marimea și modelul bradului pe care il va amenaja in Arad de Craciun. Bibarț le-a cerut opinia aradenilor cu privire la bradul pe care și-l doresc: ”Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim! Nu mai taiem padurea și… evitam eternele discuții!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cinci luni inaintea Craciunului, primarul Aradului, Calin Bibarț, a anunțat ca intenționeaza sa achiziționeze un brad artificial pentru a impodobi orașul, și in aest sens a inceput sa probeze diverse modele, scrie Hot News , care preia o postare de pe Facebook a edilului. Inițiativa primarului a…

- Calin Bibart, primarul Aradului, analizeaza mai multe modele de brazi pentru Craciun, in conditiile in care orasul de pe Mureș este, pana vineri, sub cod galben de canicula, cu temperaturi care ajung la 37 de grade. ”Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim”, anunta edilul, intr-o postare pe pagina…

- Primarul municipiului Arad, Calin Bibart, de la PNL, cumpara brad de Craciun si analizeaza mai multe modele, in conditiile in care orasul este, pana vineri, sub cod galben de canicula, cu temperaturi care ajung la 37 de grade. ”Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim”, anunta primarul. ”Nu,…

- Poezia basarabeanului Arhip Cibotariu, facuta celebra de Tudor Gheorghe, se potriveste, in cazul nostru, doar la primele doua versuri.Adica aici: "Au innebunit salcamii De atata primavara.Spre suprinderea tuturor, la Tuzla, salcamii au inflorit, multi chiar, acum in toiul verii, aproape de luna lui…

- TVR a decis suspendarea emisiunii lui Ionuț Cristache de joi, 10 iunie, de la TVR. „Tocmai am fost anuntat ca azi, emisiunea Romani9 e suspendata din motive editoriale care vizeaza o editie speciala. Asadar, ne vedem luni, de la 21.00, daca nu intervine alta schimbare in grila!”, a spus Ionuț…

- Criza forței de munca in agricultura ii determina pe fermieri sa ia masuri radicale. Un producator de zmeura din zona Buzaului a inceput sa inlocuiasca vechile plantații cu soiuri care, spera el, ii vor salva afacerea. Fructele se coc mai lent iar recoltarea poate fi facuta cu mai puțini oameni. Primul…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV (Human Papilloma Virus) catre directiile de sanatate publica din tara. Potrivit MS, cele 40.000 de doze de vaccin urmeaza sa fie repartizate medicilor de familie. ‘Ministerul Sanatatii a distribuit 40.000 de doze…

- In timp ce bistrițenii așteapta mai bine de o luna dupa un certificat de urbanism, funcționarii din Primaria Bistrița sunt scoși la curațenie chiar in timpul programului. Mai bine de 500 de angajați ai municipalitații au lasat pixurile jos, au luat saci de gunoi și s-au apucat de colindat spațiile verzi,…