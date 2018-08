Aradul-judetul cu cele mai multe vanzari de teren agricol in luna iulie   

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna iulie in Romania a fost de 44.430, cu 17% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise marti de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) conform News.ro . In iulie 2017, numarul tranzactiilor a fost…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in mai 2018 au totalizat 356,79 milioane de lei, suma medie fiind de 96,7 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In mai, peste 3,689 milioane de copii au beneficiat…

- Coduri Portocalii de inundatii in 11 judete si galben in multe altele Râurile din bazinul hidrografic Cibin, din judetul Sibiu, se afla, pâna la ora 04:00, sub incidenta unei avertizari "Cod Portocaliu" de inundatii, iar pâna la ora 8:00 este în vigoare un…

- Doua tranzactii importante au fost intregistrate la Ministerul Agriculturii in ultima perioada, una la Sannicolau Mare, iar una la Voiteg, cea din urma fiind cea mai mare din Romania. Un teren de la Voiteg, in suprafata de 85,4 hectare, a fost cumparat la pretul de 2,56 milioane lei…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna mai in Romania a fost 58.794, cu 5% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In mai 2017, numarul tranzactiilor a fost de 61.858, titreaza News.ro.…

- Tinerii care nu urmeaza cursuri si nici nu lucreaza pot cere sprijin de la specialistii din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov prin proiectul INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidențele Serviciului Public de Ocupare. Proiectul vine in sprijinirea tinerilor inactivi…

- Aproape 9.500 de teleormaneni beneficiaza de ajutor social, alti peste 7.600 incaseaza alocatie pentru sustinerea familiei in Social / on 29/05/2018 at 11:33 / In luna aprilie a acestui an, 9.476 de teleormaneni au incasat venitul minim garantat, judetul Teleorman situandu-se in topul judetelor cu…

- ANAF a descins in Portul Constanta Sud - Agigea Foto: Arhiva - Facebook.com/Agenția-Naționala-de-Administrare-Fiscala-ANAF Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF controleaza comportamentul fiscal al contribuabililor care utilizeaza platforma Portului Constanta Sud - Agigea…