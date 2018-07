Aradul este sub Cod Galben de instabilitate atmosferică și ploi abundente Potrivit meteorologilor, sambata, in intervalul 11:30 – 21:00, in toate zonele de munte precum si in sudul si estul Transilvaniei vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina, noteaza Agerpres, citand ANM. Se vor afla sub Cod galben judetele Arad, Timisoara, Bihor, Alba, Hunedoara, Sibiu, Cluj, Salaj, Mures, Brasov, Covasna, Harghita, Bistrita-Nasaud, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Arges, Dambovita, Prahova, Valcea, Gorj,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, de joi, de la ora 23.00 si pana sambata la ora 21.00, in Moldova, in sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia, precum si in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, cu averse care vor avea…

- Meteorologii au prelungit pana sambata, la ora 21.00, avertizarea cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, fiind vizate 31 de judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, de joi, de la ora 23.00 si pana sambata la ora 21.00, in Moldova, in sudul si estul Transilvaniei, local…

- 31 de județe intra începând de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torențiale, descarcari electrice și vijelii, pâna sâmbata, la ora 21.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Județele vizate de avertizare sunt: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Ajutoare financiare pentru Teleorman, pentru refacerea infrastructurii locale afectate de inundații in Social / on 25/07/2018 at 15:33 / Executivul a aprobat marți, 24 iulie, printr-o hotarare de guvern, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii…

- Potrivit ANM, de sambata ora 16.00 pana luni ora 21.00 sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferica accentuata. In zonele deluroase și montane, precum și in Oltenia, Transilvania și local in Muntenia, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa de 25...30 l/mp…

- Cod galben de furtuna, emis din nou de Administratia Nationala de Meteorologie in 18 județe. Avertizarea meteorologilor este valabila pana luni dimineața la ora 5.00 dar fenomenele se pot prelungi pana in seara aceleiași zile. Judetele aflate sub incidenta codului galben sunt Suceava, Neamt, Harghita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale in Maramures și alte 26 de județe. Atenționarea de instabilitate atmosferica și precipitații este valabila incepand de sambata, de la ora 14, pana duminica, la ora 23. Meteorologii spun ca vor fi perioade cu instabilitate…