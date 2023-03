Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul roman Flavius Biea va boxa in mai, la Mioveni, cu argentinianul Juan Jose Velasco pentru titlul mondial IBA la categoria mijlocie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Velasco, pugilist care a facut parte din lotul national al Argentinei, are o experienta importanta in boxul amator,…

- Spaniolul Carlos Alcaraz crede ca a reusit sa faca un turneu perfect la Indian Wells, unde l-a invins in finala pe Daniil Medvedev, lucru ce ii permite sa redevina numarul 1 mondial, potrivit news.ro.Este incredibil sa ridic trofeul aici, sa redevin numarul 1 mondial. Cred ca a fost turneul perfect.…

- Boxerul australian Tim Tszyu a cucerit titlul mondial interimar la categoria super-welter, versiunea WBA, invingandu-l prin KO tehnic in runda a noua pe americanul Tony Harrison, in cadrul unei gale profesioniste care a avut loc la Sydney, potrivit Agerpres.Pugilistul de la antipozi, in varsta de…

- Istoricul Gheorghe Anghel a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia, pentru activitatea de peste 40 de ani in cadrul Muzeului Unirii Gheorghe Anghel a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia, pentru activitatea de peste 40 de ani in cadrul…

- Dacia a avut un inceput de an 2023 foarte bun. In luna ianuarie, constructorul de la Mioveni s-a clasat pe locul 3 in topul inmatricularilor din UE, fiind intrecut doar de Volkswagen și Toyota. Tot in ianuarie, Sandero a fost cel mai vandut automobil din Europa. Potrivit datelor Data Force, 19.346 de…

