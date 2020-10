Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea spaniola a lui Dinamo, in frunte cu Pablo Cortacero, a susținut azi o conferința de presa in care au fost prezentate cele mai noi schimbari de la nivelul conducerii și planurile pentru viitorul apropiat. Pablo Cortacero, acționarul majoritar al lui Dinamo, a dezvaluit ca se va face un audit…

- ARAD. Adrian Wiener – candidatul USR PLUS la Primaria Municipiului Arad a recunoscut inca de aseara ca a pierdut lupta pentru primarie, dar a transmis ca „schimbarea a inceput”. Mesajul transmis de Wiener luni dimineața a fost unul prin care Wiener da de ințeles ca USR PLUS va intra in opoziție in Consiliul…

- Conducerea operatorului municipal de transport Trans Bus SA anunța ca il va da in judecata pe candidatul Partidului Mișcarea Populara la funcția de primar al municipiului Buzau, fostul magistrat Constantin Florescu, dupa ce acesta a aruncat in spațiul public o informație falsa, dupa cum se arata intr-un…

- La sfarsitul anului trecut, Primaria Constanta a anuntat licitatia in valoare de 7.840.336,13 lei fara TVA pentru Planul Urbanistic General al municipiului Constanta PUG ul municipiului Constanta si regulamentul local de urbanism aferent au fost prelungite in 2019 de Consiliul Local Municipal pentru…

- La cei 40 de ani ai sai, un giurgeștean s-a ales cu dosar penal pentru trei infracțiuni. Polițiștii au gasit o mașina suspendata și mergand pe ”firul evenimentelor” au dat de barbatul din Ciceu Giurgești. Un apel la 112, vineri noaptea, anunța ca un autoturism e suspendat in apropierea unui imobil.…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, sustine ca Partidul Social Democrat, initiatorul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, nu isi doreste sa preia guvernarea, pentru ca "nu este usor" sa gestionezi o criza.Nou focar de COVID-19 in Prahova: 22 de pacienți infectați…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat joi ca motiunea de cenzura „are toate sansele sa treaca”, adaugand ca PSD esta pregatit sa preia guvernarea alaturi de alte partide. Acesta e de parere ca Guvernul nu a gestionat indeajuns de bine criza pandemiei si ca autoritatile trebuiau sa asculte…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat duminica la Antena 3 ca nu este sigur ca PSD iși dorește sa-și asume guvernarea in cazul in care Guvernul va fi demis in Parlament, astfel ca pentru moțiunea de cenzura vrea sa aiba o discuție cu social-democrații in care sa-i fie explicat ce se intampla…