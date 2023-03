Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean german in varsta de 76 de ani, voluntar la o fundatie de protectie a minorilor in Lipova, județul Arad, a fost retinut pentru ca ar fi violat doi adolescenți, cu varste de 13 si 16 ani, care erau institutionalizati la o casa de tip familial.

